Трус не играет в хоккей: популярная игра сегодня празднует свой юбилей

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15:24 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта:Ровно 145 лет назад состоялся первый хоккейный матч в истории.

В этот день в Монреале на катке «Виктория» был проведен первый хоккейный матч, информация о котором была размещена в монреальской газете «Montreal Gazette».

Согласно сведениям, в командах было по 9 человек. Играли они деревянной шайбой, с хоккейными воротами и защитной экипировкой, которую позаимствовали из бейсбола.

В 1879 году канадец У.Ф. Робертсон изобрёл резиновую шайбу и сформулировал первые правила.

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Стоит отметить, что только в 2002 году этот матч был официально признан IIHF (Международная федерация хоккея), а канадский город Монреаль стал носить статус родины современного хоккея.

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