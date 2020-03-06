ХК Каролина потеряла опытного защитника

Новости спорта:Лидер Каролины Бретт Пеши не сыграет в текущем сезоне.

Защитник Каролины Харрикейнз Бретт Пеши не сыграет в текущем сезоне. Игрок перенес операцию на плече и выбыл до конца сезона.

Пеши травмировался две недели назад в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против Торонто (6:3).

Ожидается, что 25-летний американец потратит на восстановление до шести месяцев, однако сможет вернуться до начала предсезонных сборов.

В текущем сезоне Пеши провел 61 матч, забросив четыре шайбы и сделав 14 ассистов. Коэффициент полезности у Бретта составляет «+7»

Харрикейнз на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.