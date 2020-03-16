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Женская сборная Украины по дзюдо смогла вернуться в Украину из Греции

Женская сборная Украины по дзюдо смогла вернуться в Украину из Греции
12:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Facebook

Новости спорта:Женская сборная Украины по дзюдо вернулась домой из Греции после вмешательства консульства.

Сегодня женская сборная команда Украины по дзюдо прибыла домой из Греции лишь после вмешательства украинского консульства.

Изначально спортсмены должны были прилететь из Греции рейсом авиакомпании Lufthansa из города Салоники, однако его отменили.

Помощь консулов Украины в Греции помогла 14 дзюдоисткам и их тренеру Геннадию Белодеду отправиться домой со стыковкой в столице Болгарии Софие.

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Украина вскоре готовится закрыть границы с Европой и просит своих граждан как можно скорее вернуться домой.

На территории страны зафиксировано 5 случаев заражением коронавирусом, один уже привел к смерти.

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Дзюдо, Новости дзюдо, Женская сборная команда Украины по дзюдо.
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