Чемпионат Украины остановлен до сентября в связи с карантином

Новости спорта:Чемпион Украины по хоккею определится осенью.

Дирекция Украинской хоккейной лиги и клубы-участники УХЛ приняли решение об остановке розыгрыша чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

Матчи полуфинальной стадии плей-офф УХЛ будут доиграны в сентябре 2020 года. Новый сезон Украинской хоккейной лиги начнется 1 октября 2020 года.

В 1/2 финала плей-офф сыграют Кременчук — Белый Барс и Донбасс — Днепр.

Напомним, что на прошлой неделе из-за пандемии коронавируса был досрочно завершен чемпионат Украины по баскетболу. Чемпионом Суперлиги стал Днепр.

На неопределенный срок приостановлен чемпионат Украины по гандболу. Как минимум до 3 апреля приостановлен чемпионат Украины по волейболу.