Дебют 43-летней спортсменки на Олимпиаде откладывается на год

Новости спорта:Четыре года назад она пропустила Олимпиаду в Рио-де-Жанейро из-за травмы колена.

У Шанейд Дайвер интересная история. 43-летняя австралийская спортсменка классифицировалась на Олимпийские игры в Токио в марафоне, который станет для нее дебютом на Олимпиадах. Теперь уроженке Ирландии, австралийской бегунье придется ждать еще один год, чтобы осуществить свою мечту. И не отставать в тренировках.

История Дайвер не похожа на других спортсменов, которые начали тренироваться в детстве или молодости. Она начала бежать марафоны после рождения своего старшего ребенка, которому уже десять лет. Четыре года назад она пропустила Олимпиаду в Рио-де-Жанейро из-за травмы колена. На этот раз вирус откладывает ее олимпийский дебют.

Она участвовала в двух чемпионатах мира, заняла пятое место в Нью-Йоркском марафоне, седьмое место в Лондонском марафоне, а также является третьей в рейтинге австралийских марафонцев.

"Новости о переносе Олимпиады не из приятных, но этого ждали уже несколько недель. Лучше провести ее в 2021 году, чем отменить Игры. Я с нетерпением ждала этого года. Мне пришлось многое изменить, чтобы подготовиться к ней, поэтому еще один дополнительный год не идеальный вариант, но это лучше, чем то, чтобы это не произошло совсем", - философски рассуждает Дайвер.