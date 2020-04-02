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Четверг, 02.04.2020
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Старт велосезона отложили до лета

Старт велосезона отложили до лета
07:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Руководящий орган готов перенести конечную дату сезона.

Международный союз велосипедистов (ICU) объявил о продлении паузы в велосезоне до 1 июня.

В марте шоссейный велоспорт поставили на паузу до конца апреля в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

При этом в ICU не исключают возможности переноса конечной даты сезона в зависимости от даты возобновления гонок.

Суперкубка УЕФА в 2020 году может не быть

Ранее вице-президент ICU Ренато Ди Рокко дал понять, что организация рассматривает три даты возобновления сезона в июле и августе, а предпочтение в календаре будет отдавать проведению Тур де Франс.

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Велоспорт, Спорт, Велогонка, Новости спорта.
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