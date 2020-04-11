Новости спорта:Руководство пришло к вынужденной мере из-за коронавируса.

Формула-1 расторгла контракты с операторами, обслуживающими гонки. Об этом сообщает RaceFans.

СМИ уточняет, что такая мера не означает, что сезон-2020 не состоится.

Такие контракты с операторами несут в себе информацию о том, кто будет востребован и для каких гонок. Запланированные даты нарушились из-за отложенных первых девяти этапов по причине пандемии коронавируса.

Как уточняет издание, расторжение контрактов со съемочными группами считают временной мерой до того момента, пока не появится новый календарь гонок, что позволит снова принять сотрудников на работу.