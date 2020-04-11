Этап Кубка мира по прыжкам на батуте в Швейцарии отменили из-за коронавируса

Новости спорта:Очередное спортивное соревнование отменено из-за пандемии коронавируса.

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила об отмене из-за коронавируса этапа Кубка мира по прыжкам на батуте в Арозе (Швейцария), который был запланирован на 3-4 июля.

Об этом сообщает официальный сайт FIG.

В нынешнем сезоне пока удалось провести только первый этап Кубка мира в Азербайджане (Баку, 15-16 февраля).

В календаре пока стоит старт в португальской Коимбре 27-28 июня, но вероятность его проведения практически нулевая. Как и в ряде других международных федераций, в FIG, судя по отменам, также не ждут оживления спорта до августа.