Знаменитая Маре Нострум отменена

Новости спорта:Плавательная серия "Маре Нострум" в 2020 году отменена.

Ежегодная плавательная серия "Маре Нострум" (Mare Nostrum), которая проводится с 2000 года, в 2020-м не состоится из-за коронавируса.

Первый этап традиционной коммерческой плавательной серии "Маре Нострум" был запланирован на 6-7 июня в Монте-Карло (Монако), второй этап должен был состояться 10-11 июня в Барселоне (Испания), третий - 13-14 июня в Кане (Франция), однако из-за пандемии COVID-19 организаторы отменили соревнования.

Отметим, что в последние годы на 50-метровке баттерфляем в серии "Маре Нострум" доминирует рекордсмен мира украинский пловец Андрей Говоров (на фото).