Летний чемпионат мира по биатлону могут перенести

Летний чемпионат мира-2020 по биатлону, который должен пройти 19-23 августа в немецком Рупольдинге, может быть перенесен из-за коронавируса.
Международный союз биатлонистов (IBU) обсуждает несколько вариантов календаря, включая перенос турнира на более поздние даты.
В Германии до 31 августа действует запрет на проведение массовых мероприятий.
Ожидается, что решение по проведению летнего чемпионата мира IBU объявит в мае.
Ранее сообщалось, что IBU может изменить календарь следующего Кубка мира по биатлону.