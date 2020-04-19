Летний чемпионат мира по биатлону могут перенести

Новости спорта:Решение по проведению летнего чемпионата мира по биатлону IBU объявит в мае.

Летний чемпионат мира-2020 по биатлону, который должен пройти 19-23 августа в немецком Рупольдинге, может быть перенесен из-за коронавируса.

Международный союз биатлонистов (IBU) обсуждает несколько вариантов календаря, включая перенос турнира на более поздние даты.

В Германии до 31 августа действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Ожидается, что решение по проведению летнего чемпионата мира IBU объявит в мае.

Ранее сообщалось, что IBU может изменить календарь следующего Кубка мира по биатлону.