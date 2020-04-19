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Летний чемпионат мира по биатлону могут перенести

Летний чемпионат мира по биатлону могут перенести
15:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Решение по проведению летнего чемпионата мира по биатлону IBU объявит в мае.

Летний чемпионат мира-2020 по биатлону, который должен пройти 19-23 августа в немецком Рупольдинге, может быть перенесен из-за коронавируса.

Международный союз биатлонистов (IBU) обсуждает несколько вариантов календаря, включая перенос турнира на более поздние даты.

В Германии до 31 августа действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Ожидается, что решение по проведению летнего чемпионата мира IBU объявит в мае.

ФК "Ухань" вернулся в родной город

Ранее сообщалось, что IBU может изменить календарь следующего Кубка мира по биатлону.

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Летний биатлон, Коронавирус, Германи, Covid-19, Летний чемпионат мира по биатлону.
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