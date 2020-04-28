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Шахматы: На Magnus Carlsen Invitational образовалось троевластие

Шахматы: На Magnus Carlsen Invitational образовалось троевластие
09:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Magnus Carlsen Invitational: Карлсена догнали Накамура и Дин Лижень.

На международном онлайн-турнире по шахматам Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом 250 тысяч долларов завершились заключительные матчи пятого тура, по итогам которых в таблице образовалось троевластие.

Каруана (США) на тай-брейке (армагеддон) обыграл Хикару Накамуру (США) - 3:2 (счет в матче 2:1), а россиянин Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижень - 1,5:2,5 (счет в матче 0:3).

Напомним, на старте 5-го тура инициатор соревнований чемпион мира норвежец Магнус Карлсен накануне потерпел первое поражение, проиграв голландцу Аниш Гири - 1,5:2,5 (счет в матче 0:3), а иранец Алиреза Фирузджа взял верх над французом Максимом Вашье-Лагравом - 2,5:1,5 (счет в матче - 3:0).

Положение участников: Накамура - 11 очков (12,5), Карлсен - 11 (11,5), Дин Лижень - 11 (11), Каруана - 10 (10,5), Вашье-Лаграв - 5 (10), Непомнящий - 5 (9), Гири - 4 (8,5), Фирузджа - 3 (7).

В шестом туре встретятся: Карлсен - Непомнящий, Фирузджа - Гири, Накамура - Дин Лижень, Каруана - Вашье-Лаграв.

Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги

Как сообщалось, соперники играют между собой матчи из четырех партий в рапид (по 15 минут + 10 секунд на каждый дальнейший ход) и победитель каждого получает 3 очка. При равном счете (2:2) играется "армагеддон". В этом случае победитель получает 2 очка, проигравший - 1. По результатам кругового турнира определится четверка полуфиналистов, которая сыграет в нокаут-финале. Полуфинал, финал и матч за третье место разыгрываются в том же порядке.

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Шахматы, Шашки, Магнус Карлсен, Magnus Carlsen Invitational.
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