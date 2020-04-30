Умер советский чемпион Олимпиады 1968 в Мехико

Новости спорта:Олимпийский чемпион боролся с онкологией.

Знаменитый латвийский копьеметатель Янис Лусис ушел из жизни на 81-м году жизни.

Знаменитый копьеметатель Янис Лусис скончался на 81-м году жизни, сообщает издание DELFI.lv со ссылкой на Латвийский союз легкой атлетики.

Отмечается, что последние годы своей жизни Лусис боролся с онкологией.

Спортсмен выиграл золото Олимпийских игр - 1968 в Мехико в составе сборной СССР, а также был серебряным (1972) и бронзовым (1964) призером Олимпиад. Лусис четыре раза становился чемпионом мира и дважды устанавливал мировые рекорды.

В 2014 году спортсмена внесли в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций.