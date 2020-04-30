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Умер советский чемпион Олимпиады 1968 в Мехико

Умер советский чемпион Олимпиады 1968 в Мехико
07:41 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Олимпийский чемпион боролся с онкологией.

Знаменитый латвийский копьеметатель Янис Лусис ушел из жизни на 81-м году жизни.

Знаменитый копьеметатель Янис Лусис скончался на 81-м году жизни, сообщает издание DELFI.lv со ссылкой на Латвийский союз легкой атлетики.

Отмечается, что последние годы своей жизни Лусис боролся с онкологией.

Спортсмен выиграл золото Олимпийских игр - 1968 в Мехико в составе сборной СССР, а также был серебряным (1972) и бронзовым (1964) призером Олимпиад. Лусис четыре раза становился чемпионом мира и дважды устанавливал мировые рекорды.

Назван лучший футболист XXI века

В 2014 году спортсмена внесли в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Олимпиада, МОК, НОК, Янис Лусис.
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