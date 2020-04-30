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Фестиваль Фуркада во Франции отменен

Фестиваль Фуркада во Франции отменен
21:56 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Соревнования должны были пройти 29 и 30 августа.

Фестиваль пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада отменен из-за пандемии коронавируса.

Соревнования должны были пройти 29 и 30 августа во Франции.

"Здоровье спортсменов, зрителей, волонтеров является нашим приоритетом, и из-за недавних решений, объявленных правительством Франции для борьбы с пандемией COVID-19, мы не сможем встретиться в Анси 29 и 30 августа 2020 года. 

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Мы с нетерпением ждем встречи с вами в 2021 году, чтобы насладиться спортом, который мы так любим, и увидеть лучших лыжников и биатлонистов мира", - говорится на страничке фестиваля в Instagram.

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Биатлон, Мартен Фуркад, Новости биатлона, Коронавирус.
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