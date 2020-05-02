Жан Беленюк показал "свой Велюр" (Фото)

Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк на своей официальной странице в Instagram выложил фото, на котором он занимается весенними работами, подстригая траву во дворе. Подписал фотографию наш спортсмен следующим образом:
"У меня свой "Велюр" на майские праздники" (подколов своего коллегу по парламенту Николая Тищенко).
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Ранее Жан Беленюк поделился мнением о постах на религиозную тему в социальных сетях украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.