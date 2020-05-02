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Жан Беленюк показал "свой Велюр" (Фото)

Жан Беленюк показал "свой Велюр" (Фото)
15:33 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Жан Беленюк работает во дворе.

Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк на своей официальной странице в Instagram выложил фото, на котором он занимается весенними работами, подстригая траву во дворе. Подписал фотографию наш спортсмен следующим образом:

"У меня свой "Велюр" на майские праздники" (подколов своего коллегу по парламенту Николая Тищенко).

 
 
 
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В мене свій «Велюр» на травневі свята 

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Ранее Жан Беленюк поделился мнением о постах на религиозную тему в социальных сетях украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.

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Все по теме:

Греко-римская борьба, Жан Беленюк, Велюр, Ресторан Велюр.
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