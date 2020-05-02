Жан Беленюк показал "свой Велюр" (Фото)

Новости спорта:Жан Беленюк работает во дворе.

Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк на своей официальной странице в Instagram выложил фото, на котором он занимается весенними работами, подстригая траву во дворе. Подписал фотографию наш спортсмен следующим образом:

"У меня свой "Велюр" на майские праздники" (подколов своего коллегу по парламенту Николая Тищенко).

Посмотреть эту публикацию в Instagram В мене свій «Велюр» на травневі свята Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) 2 Май 2020 в 3:57 PDT

Ранее Жан Беленюк поделился мнением о постах на религиозную тему в социальных сетях украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.