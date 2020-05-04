ЧМ по водным видам спорта перенесен

Новости спорта:Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии перенесли на 2022 год.

Международная федерация плавания (ФИНА) сообщила о том, что чемпионат мира-2021 по водным видам спорта, который планировалось провести в Фукуоке (Япония), перенесен на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

"После обсуждения ситуации с заинтересованными сторонами и получения от них отзывов мы не сомневаемся, что принятое решение о переносе обеспечит наилучшие условия для всех участников чемпионата мира, - говорится в заявлении президента ФИНА Хулио Маглионе, размещенном на официальном сайте организации.

Сообщается, что турнир пройдет с 13 по 29 мая 2022 года.