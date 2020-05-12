Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Достойный наследник Роналду в Реале (Фото)
Достойный наследник Роналду в Реале (Фото)
Усик ответил на вызов борца Грицая
Усик ответил на вызов борца Грицая
У Фергюсона сломана орбитальная кость
У Фергюсона сломана орбитальная кость
Топ-10 трансферов английской Премьер-лиги этого сезона
Топ-10 трансферов английской Премьер-лиги этого сезона

В фигурном катании новые правила

В фигурном катании новые правила
09:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Фигурное катание: риттбергер будет оцениваться выше, лутц стал дешевле.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал новые правила в фигурном катании в сезоне-2020/2021.

В частности, изменена величина баллов за отдельные прыжковые компоненты программы, информирует официальный сайт ISU.

Лучше стал оцениваться четверной риттбергер (11 баллов вместо 10,5), хуже - тройной (5,3 вместо 5,9) и четверной лутцы (11 - 11,5).

Усик ответил на вызов борца Грицая

Не изменилась "стоимость" тулупов (4,2 тройной и 9,5 четверной), сальховов (4,3 и 9,7), флипов (5,3 и 11) и акселей (8,0 и 12,5), а также тройного риттбергера (4,9).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олимпиада, МОК, НОК, Фигурное катание, ISU.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
02 "Я сделаю из твоих зубов ожерелье": Макгрегор жаждет боя с Гейджи
03 Почти 300 российских спортсменов провалили допинг-тесты
04 Футболист "Аталанты" умер в возрасте 19-ти лет
05 Названа дата финала Кубка Германии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь