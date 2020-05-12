В фигурном катании новые правила

Новости спорта:Фигурное катание: риттбергер будет оцениваться выше, лутц стал дешевле.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал новые правила в фигурном катании в сезоне-2020/2021.

В частности, изменена величина баллов за отдельные прыжковые компоненты программы, информирует официальный сайт ISU.

Лучше стал оцениваться четверной риттбергер (11 баллов вместо 10,5), хуже - тройной (5,3 вместо 5,9) и четверной лутцы (11 - 11,5).

Не изменилась "стоимость" тулупов (4,2 тройной и 9,5 четверной), сальховов (4,3 и 9,7), флипов (5,3 и 11) и акселей (8,0 и 12,5), а также тройного риттбергера (4,9).