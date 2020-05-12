Бриллиантовая лига показала новый календарь

Новости спорта:Первым этапом после рестарта предварительно назначен турнир в Монако.

Бриллиантовая лига представила новый предварительный календарь на 2020 год. Первый этап состоится 14 августа в Монако.

Соревнования продлятся до конца октября, часть из них ожидает дальнейшего согласования. Финал планируют провести в Цюрихе. Между тем, швейцарский город может принять соревнования в 2021 и 2022 году, если в этом сезоне провести соревнования не удастся.

Ранее Лига объявила о бессрочном переносе двух этапов в Юджине и Париже. 11 июня намечено проведение выставочного турнира в Осло. Часть из запланированных этапов отменена.

Также сообщалось, что президент World Athletics Себастьян Коу хочет провести нынешний сезон с августа по октябрь.