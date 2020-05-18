Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Американка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в женском наилегчайшем дивизионе, выложила в «Инстаграм» фото с домашней тренировки.
Спортсменка и её муж Остин Вандерфорд тренируются дома ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Ванзант и Вандерфорд полностью обнажены на фото, однако интимные места удачно прикрыты спортивными снарядами.
На новом фото Ванзант и Вандерфорд также полностью обнажены, однако интимные места удачно прикрыты бокалами.