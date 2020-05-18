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Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Смотрите фото (12)
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
16:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, выложила в «Инстаграм» фото с мужем Остином Вандерфордом.

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    Американка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в женском наилегчайшем дивизионе, выложила в «Инстаграм» фото с домашней тренировки.

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    Спортсменка и её муж Остин Вандерфорд тренируются дома ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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    Ванзант и Вандерфорд полностью обнажены на фото, однако интимные места удачно прикрыты спортивными снарядами.

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    На новом фото Ванзант и Вандерфорд также полностью обнажены, однако интимные места удачно прикрыты бокалами.

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Коноплянка рассказал, как проводил время на карантине

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Бокс, MMA, UFC, Новости спорта, Пейдж Ванзант, Остин Вандерфорд.
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