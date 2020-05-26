Хоккеисты НХЛ могут вернуться к тренировкам уже в июне

Новости спорта:Хоккеистов могут обязать носить маски после возобновления сезона.

Национальная хоккейная лига собирается отменить карантин и дать разрешение клубам на возобновление тренировок в начале июня, утверждается на официальном сайте.

Кроме того, НХЛ вместе с ассоциацией игроков разрабатывают план безопасного продолжения чемпионата. Одним из предложенных вариантов является то, что хоккеисты обязаны будут носить маски, пока находятся на базе клуба.

При этом сообщается, что на сами тренировки и поединки это не распространяется.

Ранее появлялась информация, что в НХЛ готовы не доигрывать регулярный чемпионат и сразу начать плей-офф.