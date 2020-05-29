Гандбол: ряд стран получили дополнительные места в еврокубках

Новости спорта:Германия, Дания, Румыния и Испания получили дополнительные места в еврокубках.

Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) определилась, что делать с местами в еврокубках, которые автоматически принадлежали победителям мужских и женских Кубков ЕГФ и Кубков вызова.

Как сообщает официальный сайт ЕГФ, места в турнирах получили федерации с наивысшим рейтингом в каждом соревновании.

В мужской Европейской лиге (бывший Кубок ЕГФ) дополнительное место получила Германия. В аналогичном турнире у женщин сыграет еще одна команда из Дании.

В Кубке ЕГФ (бывший Кубок вызова) у мужчин льготная квота досталась Румынии. В женском турнире дополнительное место получила Испания.