Сехудо рассказал, ради какого боя он вернется в ММА

Новости спорта:Генри Сехудо хочет завоевать еще один пояс.

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо заявил, что возобновит карьеру только ради боя с чемпионом полулегкого дивизиона Алексом Волкановски. Слова бойца приводит портал TMZ Sports.

«В MMA я достиг всего, что можно. Я доволен карьерой и есть только один бой, ради которого я могу вернуться. Это поединок, который заставит меня просыпаться рано утром. Я говорю о бое с Алексом Волкановски.

Я хочу завоевать титул в третьем весе, поскольку намерен отличаться от других. Мне хочется оказаться на страницах учебников по истории как величайшего бойца ММА всех времен»