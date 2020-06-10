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Украинским спортменам-кандидатам на Олимпиаду выплатят 18,7 млн грн

Украинским спортменам-кандидатам на Олимпиаду выплатят 18,7 млн грн
17:24 Сегодня Телеграф НОК України Фото: НОК України

Новости спорта:Для представителей летних видов спорта выплата продлена на год.

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) как общественная организация продолжает реализовывать программы поддержки спортсменов.

Общий объем финансирования ежемесячных стипендий для 60 ведущих атлетов-кандидатов для участия в Играх ХХХИ Олимпиады в Токио и ХХИV зимних Олимпийских играх в Пекине от Национального олимпийского комитета составляет более 18,7 млн гривен, сообщает НОК.

В частности, сегодня, 10 июня, НОК перечислил очередной транш для спортсменов-зимников размером 1,2 миллиона гривен.

Выплаты осуществляются в течение двух с половиной лет непосредственно до начала Игр. Стипендии для атлетов в олимпийский Токио с учетом переноса соревнований продлены еще на один год.

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"Поддержка атлетов является приоритетным направлением в деятельности Национального олимпийского комитета. Мы всегда находим пути помощи нашим спортсменам, которая является крайне важной, особенно в сегодняшнее время", - отмечает президент НОК олимпийский чемпион Сергей Бубка.

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Олимпиада, НОК Украины.
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