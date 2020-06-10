Украинским спортменам-кандидатам на Олимпиаду выплатят 18,7 млн грн

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) как общественная организация продолжает реализовывать программы поддержки спортсменов.
Общий объем финансирования ежемесячных стипендий для 60 ведущих атлетов-кандидатов для участия в Играх ХХХИ Олимпиады в Токио и ХХИV зимних Олимпийских играх в Пекине от Национального олимпийского комитета составляет более 18,7 млн гривен, сообщает НОК.
В частности, сегодня, 10 июня, НОК перечислил очередной транш для спортсменов-зимников размером 1,2 миллиона гривен.
Выплаты осуществляются в течение двух с половиной лет непосредственно до начала Игр. Стипендии для атлетов в олимпийский Токио с учетом переноса соревнований продлены еще на один год.
"Поддержка атлетов является приоритетным направлением в деятельности Национального олимпийского комитета. Мы всегда находим пути помощи нашим спортсменам, которая является крайне важной, особенно в сегодняшнее время", - отмечает президент НОК олимпийский чемпион Сергей Бубка.