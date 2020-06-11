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Число участников Олимпийских игр могут сократить

Число участников Олимпийских игр могут сократить
12:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:МОК может сократить количество участников летней Олимпиады-2024.

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен сократить количество атлетов летних Игр-2024 в Париже до 10,5 тысячи человек.

МОК также работает над тем, чтобы обеспечить участие равного количества мужчин и женщин во всех дисциплинах Олимпийских игр, где это возможно, сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что вопрос о включении четырех новых видов олимпийской программы (брейк-данс, скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание) будет рассмотрен на заседании МОК в декабре 2020 года.

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Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Олимпиада, МОК, НОК Украины.
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