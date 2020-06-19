Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Голевой триумф Бензема - в обзоре матча Реал - Валенсия
Голевой триумф Бензема - в обзоре матча Реал - Валенсия
Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции
Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции
Украинец сразиться с россиянином на "Бойцовском острове" UFC
Украинец сразиться с россиянином на "Бойцовском острове" UFC
День в истории: Восемь лет назад Кашшаи не засчитал гол Девича в ворота Англии (Видео)
День в истории: Восемь лет назад Кашшаи не засчитал гол Девича в ворота Англии (Видео)

Мотор выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Мотор выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне
Обновлено 14:32 Сегодня Телеграф xsport Фото: ГК Мотор
Стали известны все участники мужской гандбольной Лиги чемпионов сезона 2020/21. О этом сообщает официальный сайт турнира.

Запорожский «Мотор» вместе с БГК имени Мешкова (Беларусь), «Нантом» (Франция), «Пик Сегедом» (Венгрия), «Целе» (Словения) и «Эльверумом» (Норвегия) получил wild card турнира и сыграет в групповом этапе соревнований.

Ранее место за собой забронировали такие клубы: «Загреб» (Хорватия), «Ольборг» (Дания), «Барселона» (Испания), ПСЖ (Франция), «Киль» (Германия), «Фленсбург» (Германия), «Веспрем» (Венгрия), «Вардар» (Северная Македония), «Виве» (Польша), «Порту» (Португалия).

Ранее Мотор продлил лидеров клуба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гандбол, ГК Мотор, Гандбольная лига чемпионов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наполи начал переговоры о трансфере вингера киевского "Динамо"
02 Ломаченко внезапно опустился в рейтинге лучших боксеров мира
03 Реал разгромил Валенсию и сократил отставание от Барселоны
04 Кроуфорд готовится к легендарному поединку
05 Мораес и Степаненко готовятся сыграть в чемпионском матче против "Александрии"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь