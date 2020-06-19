Мотор выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Запорожский «Мотор» вместе с БГК имени Мешкова (Беларусь), «Нантом» (Франция), «Пик Сегедом» (Венгрия), «Целе» (Словения) и «Эльверумом» (Норвегия) получил wild card турнира и сыграет в групповом этапе соревнований.
Ранее место за собой забронировали такие клубы: «Загреб» (Хорватия), «Ольборг» (Дания), «Барселона» (Испания), ПСЖ (Франция), «Киль» (Германия), «Фленсбург» (Германия), «Веспрем» (Венгрия), «Вардар» (Северная Македония), «Виве» (Польша), «Порту» (Португалия).
Ранее Мотор продлил лидеров клуба.