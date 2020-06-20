Чемпионат по CS:GO BLAST Premier Spring 2020: Na'Vi проиграли Vitality в финале нижней сетки

Украинская команда в тяжелой борьбе уступила сопернику.

В финальном матче нижней сетки чемпионата по CS:GO BLAST Premier Spring 2020 украинская команда NaVi уступила Vitality.

В первом раунде благодаря фантастическому камбэку победа досталась NaVI (16:10). Во втором, на Overpass, выиграли Vitality (6:16).

Судьба поединка решалась на de_nuke. Там удачливее оказался французский коллектив. Итог встречи - 1:2.

Теперь Vitality ожидает матч за финал с проигравшим во встрече Complexity и FaZe – там и определится, кто окажется в гранд-финале и поборется за приз в виде 335 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в NaVi игрокам могут урезать зарплату.