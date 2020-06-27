Алипов возглавил женскую сборную Украины по хоккею

Женская сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера.

Женская сборная Украины получила нового главного тренера. Теперь украинки будут тренироваться под руководством Евгения Алипова, сообщает пресс-служба ФХУ. Кандидатуру уже поддержал Совет Федерации.

Следующим большим турниром для украинок станет чемпионат мира в III Дивизионе, который должен пройти в марте 2021 года в литовском Каунасе. Соперницами нашей сборной будут: Бельгия, Румыния, Болгария, Литва, Гонконг, Эстония, Босния и Герцеговина.

Ранее Казахстан подаст заявку на проведение ЧМ-2026 по хоккею.