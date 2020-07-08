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Емельяненко - Исмаилов: проморолик боя (Видео)

Емельяненко - Исмаилов: проморолик боя (Видео)
Обновлено 15:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Компания Absolute Championship Akhmat (ACA) на своем официальном Youtube-канале опубликовала проморолик грядущего боя Александр Емельяненко - Магомед Исмаилов.

Поединок Емельяненко - Исмаилов 7 июля был перенесен из Москвы в Сочи. Официальная дата противостояния осталась неизменной - 24 июля.

Напомним, этот бой должен был пройти еще в апреле, однако из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли встречу на лето.

Отметим, Александр Емельяненко и Магомед Исмаиловв возглавят шоу АСА 107. Александр уже долгие годы выступает в ММА в тяжелой весовой категории, а его будущий соперник является средневесом.

Ранее российский боксер Александр Поветкин прокомментировал конфликт братьев Емельяненко.

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Все по теме:

MMA, Александр Емельяненко, Магомед Исмаилов.

Автор:

Телеграф
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