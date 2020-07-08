Масвидаль потерял главного тренера за несколько дней до чемпионского боя UFC

Один из главных тренеров Хорхе Масвидаля заболел коронавирусом накануне чемпионского боя своего подопечного с Усманом. Об этом сообщает ESPN.

Тренер бойца-претендента на чемпионский титул UFC в полутяжелом весе Майк Браун сдал положительный тест на COVID-19 накануне своего вылета в ОАЭ на "Бойцовский остров". Таким образом, Масвидаль, который согласился на поединок с чемпионом Камару Усманом на коротком уведомлении, потерял тренера в углу.

Напомним, о бое Усман - Масвидаль было объявлено после того, как предыдущий претендент на титул Гилберт Бернс заразился коронавирусом.

Отметим, Усман и Масвидаль возглавят шоу UFC 251, которое состоится 12 июля на "Бойцовском острове" в ОАЭ.