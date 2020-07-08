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Масвидаль потерял главного тренера за несколько дней до чемпионского боя UFC

Масвидаль потерял главного тренера за несколько дней до чемпионского боя UFC
Обновлено 17:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Один из главных тренеров Хорхе Масвидаля заболел коронавирусом накануне чемпионского боя своего подопечного с Усманом. Об этом сообщает ESPN.

Тренер бойца-претендента на чемпионский титул UFC в полутяжелом весе Майк Браун сдал положительный тест на COVID-19 накануне своего вылета в ОАЭ на "Бойцовский остров". Таким образом, Масвидаль, который согласился на поединок с чемпионом Камару Усманом на коротком уведомлении, потерял тренера в углу.

Напомним, о бое Усман - Масвидаль было объявлено после того, как предыдущий претендент на титул Гилберт Бернс заразился коронавирусом.

Отметим, Усман и Масвидаль возглавят шоу UFC 251, которое состоится 12 июля на "Бойцовском острове" в ОАЭ.

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Все по теме:

MMA, UFC, Камару Усман, Хорхе Масвидаль.

Автор:

Телеграф
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