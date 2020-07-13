DOTA 2: Игрок Virtus.pro планирует поменять позицию

Владимир Миненко может пересесть с мида.

Мидер Virtus.pro Владимир No[o]ne Миненко оценил возможность смены позиции.

«Роль я не планировал сменить. У меня было такое желание, давно, попробовать себя просто. Это не особо решает. Главное – команда же, а не роль. Как ты себя чувствуешь в команде, общение там, совместная игра. Роль не важна.

Я бы с кайфом бегал на любой роли, если бы играл так же в VP. Кажется, я бы на пятерке просто бегал 0:20 и все равно кайфовал от этого. Главное, чтобы команда хорошо себя чувствовала», – рассказал No[o]ne.

Ранее No[o]ne стал MVP ESL One Los Angeles.