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НХЛ возвращается: главные интриги концовки сезона

НХЛ возвращается: главные интриги концовки сезона
12:21 Сегодня Телеграф
НХЛ возвращается сразу с матчей плей-офф, что же нас ждет?

Уже устали от летней жары? Послекарантинный мир спорта совсем скоро сможет подарить вам освежающую прохладу – возвращается НХЛ! Главная хоккейная лига мира была на паузе три долгих месяца, но все же определилась с форматом доигрывания сезона, который вернется 1 августа.

Регулярный чемпионат завершили досрочно, сезон 2019/20 будет доигран сразу с плей-офф, в котором примут участие не классические 16, а 24 команды из 31. Четыре лучшие команды конференций – уже в 1/8 финала, а команды с 5-го по 12-е места сыграют серии до трех побед, чтобы сформировать привычную сетку плей-офф из 16 клубов.

На Востоке мы уже не увидим «Баффало», «Нью-Джерси», «Оттаву» и «Детройт». На Западе отсеялись «Анахайм», «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе».

Все матчи послекарантинной стадии сезона примут два канадских города – Торонто и Эдмонтон, и это означает, что финал Кубка Стэнли впервые с 2011 года пройдет на канадском льду. Значит ли это, что «Торонто» и «Эдмонтон» получат преимущество? Далеко не факт, ведь трибуны будут пустыми, впрочем, игра на родной площадке для таких мастеров как Остон Мэттьюз и Конор Макдэвид может быть преимуществом.

НХЛ

Во всяком случае, аналитики Parimatch считают и «Мейпл Лифс», и «Ойлерз» претендентами на победу в сериях квалификационного раунда против «Коламбуса» и «Чикаго», предлагая почти одинаковые заманчивые коэффициенты на победу «Торонто» и «Эдмонтона» в первых матчах – 2,07 и 2,11.

Больше всего при составлении расширенных сеток игр на вылет повезло «Монреалю», который по проценту возможных набранных очков всего на 0,007% опередил «Баффало» и «Нью-Джерси». Возможно, «Канадиенс» продолжит везти и дальше, ведь на их победу в первом матче против «Питтсбурга» предложен самый высокий коэффициент – 3,25. Очень вряд ли, что «Пингвинз» проиграют серию, но одна осечка в ней произойдет с высокой долей вероятности, и в этом плане любителям рискнуть логично попробовать именно в первом матче, когда команды сыграют впервые после огромного простоя.

Конечно, такой длительный разрыв сезона делает какие-либо точные прогнозы практически нереальными, понятно, что лучшими на льду будут те команды, которые качественнее проведут сборы перед возобновлением. Сходу войти в режим плей-офф – очень сложно.

В еще одном противостоянии клубов Канады и США, «Ванкувер» – «Миннесота», сделаем ставку на родоначальников хоккея. Не зря руководство НХЛ приняло решение проводить плей-офф именно в Канаде, где не так серьезно бушует коронавирус и в городах отсутствуют беспорядки, которые регулярно происходят в Штатах из-за протестов по поводу расового неравенства. В плане спокойной подготовки к первому матчу «Кэнакс» выглядят лидерами, и мы верим в их победу над «Минни» с коэффициентом 2,37 в основное время или 1,83 с учетом овертайма.

Противостояние канадских соседей по таблице «Калгари» и «Виннипега» выглядит достаточно равным, и гадать на победителя здесь – дело неблагодарное. Но вот сами по себе матчи этих соперников редко выходят крайне результативными, последний раз эти команды пробивали тотал больше 5,5 аж в 2018 году, думаем, и первый после карантина матч не станет исключением. Наша ставка на эту игру – тотал меньше 5,5 за коэффициент 2,03.

Очень интригующей выглядит серия «Каролины» и «Рейнджерс», которые в регулярке успели сыграть четыре раза, и все эти встречи команда из Нью-Йорка выиграла в основное время (4:2, 3:2, 5:3 и 5:2). При этом «Рейнджеры» на момент остановки сезона уступали «Ураганам» пять строчек в турнирной таблице, что позволило именно «Каролине» считаться лидером будущих встреч. Но мы предлагаем вам согласиться с тенденцией очных матчей команд и поставить на победу с учетом овертайма «Нью-Йорк Рейнджерс» за 2,07.

Крайне нестабильным «Айлендерс» удался старт сезона, но команда проиграла 7 игр кряду перед карантином. Нью-йоркцам в соперники досталась также не блистательная «Флорида», которая оказалась немного ниже в турнирной таблице на момент досрочной остановки и при этом проиграла все три очных матча своему будущему сопернику (2:3 Б, 1:2, 1:3). Верим в еще одну победу «Островитян» над «Пантерами» за 1,87 (победа в матче).

И последняя пара квалификационного раунда – «Нэшвилл» – «Аризона». Это противостояние на первый взгляд видится достаточно непредсказуемым, но практически во всех статистических показателях «Предаторз» выглядят чуть-чуть лучше «Койотов». Главное преимущество «Нэшвилла» – регулярный опыт выступлений последних лет в плей-офф, в то время как для «Аризоны» участие в таких матчах будет первым с сезона 2011/12, когда клуб еще носил название «Финикс Койотс». Ставим на проход «Нэшвилла» в основную сетку плей-офф за 1,7.

С нетерпением ждем возвращения на лед лучших хоккеистов мира, которые несмотря ни на что, разыграют максимально непредсказуемый Кубок Стэнли-2020.

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НХЛ, Хоккей, Спорт.

Автор:

Телеграф
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