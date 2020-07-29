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"Легенды шахмат": Иванчук обыграл голландца Гири

"Легенды шахмат": Иванчук обыграл голландца Гири
Обновлено 08:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Иванчук обыграл голландца Гири на супертурнире "Легенды шахмат".

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук одержал победу над голландцем Анишем Гири - 3:2 (Армагеддон).

Результаты остальных матчей: Ян Непомнящий (Россия) - Магнус Карлсен (Норвегия) - 2,5:2,5 (Карлсен выиграл за счет ничьей черными в Армагеддоне); Петр Свидлер (Россия) - Владимир Крамник (Россия) - 2,5:1,5; Дин Лижэнь (Китай) - Виши Ананд (Индия) - 2,5:0,5; Борис Гельфанд (Израиль) - Петер Леко (Венгрия) - 3:2 (Армагеддон).

Турнирное положение: Карлсен - 22 очка, Непомнящий - 19, Гири - 15, Свидлер - 14, Крамник - 12, Иванчук - 11, Гельфанд - 9, Ананд - 6, Леко - 6, Дин Лижэнь - 5.

В девятом туре 29 июля встретятся: Иванчук - Ананд, Свидлер - Гири, Гельфанд - Непомнящий, Карлсен - Крамник, Дин Лижэнь - Леко.

Турнир "Легенды шахмат" начался с предварительного раунда, где в течении 9 дней играют 10 шахматистов. Каждый матч состоит из 4-х партий с контролем 15 минут+10 секунд. Если ничья 2:2, то играется Армагеддон, где у белых 5 минут против 4-х минут у черных, но ничья означает, что черные выигрывают матч. За победу без Армагеддона начисляется 3 очка, если же матч закончится в Армагеддоне, то победитель получит 2 очка, а проигравший - 1.

Затем четверка лучших разыграет титул по нокаут-системе, полуфиналы и финал (5 августа) будут играть до 2-х побед, каждый матч состоит из четырех партий с контролем 15+10. Единственное отличие от матчей на предварительном этапе состоит в том, что если матч закончится со счетом 2:2, то перед Армагеддоном будут две блиц-партии с контролем 5+3.

Призовой фонд составляет $150 тысяч, победитель получит $45 тысяч и место в Гранд Финале Magnus Carlsen Chess Tour с бюджетом в $1 млн.

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Все по теме:

Сборная Украины, Шахматы, Василий Иванчук.

Автор:

Телеграф
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