Президент UFC прокомментировал возможный бой Макгрегора и Пакьяо

Дана Уайт оценил желание Макгрегора.

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на желание ирландского бойца ММА Конора Макгрегора провести поединок с действующим чемпионом мира по боксу по версии WBC Мэнни Пакьяо. Макгрегор уже намекал на желание провести бой, написав фразу на тагальском языке, на котором говорят жители Филиппин.

«Бой Макгрегора и Пакьяо? Мне всё равно», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 173.

Макгрегор объявил об уходе из ММА. Ирландец сделал это уже в третий раз, дважды он возвращался. Последний поединок в UFC Макгрегор провёл в январе 2020 года и победил Дональда Серроне.

Примечательно, что Конор уже дрался по правилам бокса с бывшим чемпионом мира. Так, в 2018 году он провёл поединок с Флойдом Мейвезером и уступил ему техническим нокаутом.