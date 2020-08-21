Определился обладатель Кубка Украины по футзалу (Видео)

Состоялся финальный матч за Кубок Украины-2020 по футзалу.

Ураган из Ивано-Франковска и киевский Хит в основное время сыграли 2:2. Экстра-таймы также завершились ничьей и битва за трофей продолжилась в серии послематчевых пенальти. В этом аспекте игры более удачливыми оказались футзалисты Урагана, которые выиграли матчи и во второй раз подряд стали обладателями Кубка Украины.

"Ураган" (Ивано-Франковск) - ХИТ (Киев) - 2:2. (5:4 по пенальти)

Голы: Абакшин (12), Лебидь (43) - Жук (6, 44)

Видеообзор матча:

Ранее сообщалось, что украинские волейбольные клубы встретятся в Лиге чемпионов.