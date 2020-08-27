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Всем любителям спорта и рекордов: как развивать любовь к настольному теннису

Всем любителям спорта и рекордов: как развивать любовь к настольному теннису
22:56 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Три удара в секунду - такие результаты могут выдавать профессионалы настольного тенниса. Мяч у них может крутиться вокруг своей оси до 50 раз в секунду. Самому молодому участнику наших соревнований - лишь 9 лет, но она уже готова побить мировой рекорд на первом некоммерческом открытом турнире по настольному теннису для детей 2020 | Setka Cup Open Сadets & Minicadets.

29 августа, в Киеве, в СК "Гурман" при поддержке партнера "Моршинская JuniorZ", - восемь самых перспективных команд молодых теннисистов в возрасте до 15 лет будут соревноваться за титул лучшей команды, премию и призы в 2020 | Setka Cup Open Сadets & Minicadets.

Чтобы дать возможность всем желающим, несмотря на карантин, поддержать юных спортсменов и посмотреть соревнования, организаторы проведут прямую трансляцию на Youtube канале Setka Cup Digest.

В турнире примут участие смешанные команды, состоящие из четырех спортсменов в двух возрастных категориях:

  • 1 юноша 2005-2007 гг;
  • 1 девушка 2005-2007 гг;
  • 1 юноша 2008 г. и моложе;
  • 1 девушка 2008 г. и моложе.

Список команд-участников, участвующих в турнире:

1. "ЛИДЕР", г. Киев, общий рейтинг 95,5

2. "ОРИОН-ЛИДЕР", г. Киев, общий рейтинг 92,9

3. "РАКЕТКА", г. Киев, общий рейтинг 92,5

4. "NONSTOP", Киев / - Гребинка, общий рейтинг 86,3

5. "West Juniors", г. Жовква, общий рейтинг 84,8

6. "ЭРА", г. Никополь-Хмельницкий, общий рейтинг 78,9

7. "Одесская область", Измаил /- Одесса, общий рейтинг 50,3

8. "Шустрый мяч", Львов / - Винница, общий рейтинг 41,9

"Во-первых, я безумно рад, что наш некоммерческий турнир получает статус регулярного и уже второй раз за лето мы будем наслаждаться, переживать и болеть за спортсменов.

Во-вторых, приятно, что в этот раз это именно юные спортсмены. Этот турнир поможет получить необходимую игровую практику, научить играть не только за себя, но и за свою команду. На самом деле, это главные составляющие, которые помогут одержать победу в этом соревновании. Практика первого турнира показала, что именно такой формат дает максимально непредсказуемый результат.
А также, я очень рад расширению географии нашего турнира, что позволило игрокам со всей страны принять участие в нем", - комментирует Денис Калачевский, главный организатор серии некоммерческих турниров Setka Cup Open.

SetkaCupOpen 2020: результаты турнира по настольному теннису

Setka Cup Open - серия открытых некоммерческих турниров Setka Cup. Первые игры серии с участием взрослых профессиональных спортсменов состоялись 27 июня. Встретив горячую поддержку со стороны теннисного комьюнити, было принято решение об организации и проведении детского турнира с целью популяризации настольного тенниса в Украине и привлечения к спорту и активному образу жизни как можно большего количества населения - 2020 | Setka Cup Open Cadets & Minicadets.

Вся серия турниров Setka Cup проходит по Олимпийской системе, а также с соблюдением всех карантинных мер: скрининг температуры на входе, применение санитайзеров и масок в помещении, регулярные дезинфекция поверхностей и уборки, контроль количества людей в помещении.

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Спорт, Настольный теннис, Новости спорта.

Автор:

Телеграф
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