НХЛ в последний момент решила не проводить матчи

В рамках борьбы с расизмом НХЛ отменила два игровых дня плей-офф.

НХЛ объявила, что в рамках протеста против расизма матчи двух игровых дней текущего плей-офф, в четверг и в пятницу, не состоятся.

Поединки второго раунда плей-офф перенесены, а матчи продолжатся в субботу. Официальное решение было принято за несколько часов до старта встречи Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия.

Ранее перенести свои матчи решили в НБА.

Ситуация связана с недавней стрельбой в американском штате Висконсин, когда полиция применила оружие против темнокожего парня, что возмутило многих спортсменов.

Это вызвало новую волну протестов на фоне акций Black Lives Matter.