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Макгрегор кардинально сменил имидж (Фото)

Макгрегор кардинально сменил имидж (Фото)
Обновлено 21:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Один из самых известных "бородачей" в мире спорта Конор Макгрегор сменил имидж.

Бывший чемпион UFC в двух весах ирландец Конор Макгрегор сбрил бороду и постригся налысо.

После чего The Notorious показал нового себя подписчикам в соцсетях. Фанаты оценили смену имиджа, а некоторые и вовсе не узнали любимого бойца.

 
 
 
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FAST athlete, we are not paid by the hour. @mcgregorfast

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

 
 
 
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Wifey Posted @withregram • @deedevlin1 Sunday funday with my man 

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Макгрегор не выходил в октагон с января 2020 года, когда он за 40 секунд избил американца Дональда Серроне. Эта победа стала 22-й в карьере Конора при 4 поражениях. 

Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о возможном бое Макгрегор - Пакьяо.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Конор Макгрегор.

Автор:

Телеграф
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