Макгрегор кардинально сменил имидж (Фото)

Один из самых известных "бородачей" в мире спорта Конор Макгрегор сменил имидж.

Бывший чемпион UFC в двух весах ирландец Конор Макгрегор сбрил бороду и постригся налысо.

После чего The Notorious показал нового себя подписчикам в соцсетях. Фанаты оценили смену имиджа, а некоторые и вовсе не узнали любимого бойца.

Макгрегор не выходил в октагон с января 2020 года, когда он за 40 секунд избил американца Дональда Серроне. Эта победа стала 22-й в карьере Конора при 4 поражениях.

Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о возможном бое Макгрегор - Пакьяо.