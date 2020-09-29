Макгрегор кардинально сменил имидж (Фото)

Бывший чемпион UFC в двух весах ирландец Конор Макгрегор сбрил бороду и постригся налысо.
После чего The Notorious показал нового себя подписчикам в соцсетях. Фанаты оценили смену имиджа, а некоторые и вовсе не узнали любимого бойца.
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Wifey Posted @withregram • @deedevlin1 Sunday funday with my man
Макгрегор не выходил в октагон с января 2020 года, когда он за 40 секунд избил американца Дональда Серроне. Эта победа стала 22-й в карьере Конора при 4 поражениях.
Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о возможном бое Макгрегор - Пакьяо.