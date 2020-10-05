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Во время забега остановилось сердце: в Харькове умер участник марафона

Во время забега остановилось сердце: в Харькове умер участник марафона
Обновлено 08:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук
Международный марафон в Харькове закончился трагедией.

В Харькове состоялся традиционный международный марафон с названием Avantazh Kharkiv International marathon. На дистанции 21,1 км одному из участников стало плохо - 34-летний Евгений Колеров потерял сознание.

Один из организаторов забега пытался сделать все возможное до прибытия медиков. Скорая помощь была уже за пару минут, но в больнице у Евгения перестало биться сердце.

Это не первая трагедия во время спортивных соревнований в последнее время. Так, в Одессе во время забега заблудилась одна из участниц, позже ее нашли мертвой.

Напомним, легкоатлетический марафон в Берлине стал фатальным для участника.

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Легкая атлетика, Марафон, Бег.

Автор:

Телеграф
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