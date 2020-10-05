Во время забега остановилось сердце: в Харькове умер участник марафона

Международный марафон в Харькове закончился трагедией.

В Харькове состоялся традиционный международный марафон с названием Avantazh Kharkiv International marathon. На дистанции 21,1 км одному из участников стало плохо - 34-летний Евгений Колеров потерял сознание.

Один из организаторов забега пытался сделать все возможное до прибытия медиков. Скорая помощь была уже за пару минут, но в больнице у Евгения перестало биться сердце.

Это не первая трагедия во время спортивных соревнований в последнее время. Так, в Одессе во время забега заблудилась одна из участниц, позже ее нашли мертвой.

Напомним, легкоатлетический марафон в Берлине стал фатальным для участника.