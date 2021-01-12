Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире в Дохе (видео)

20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид, которую недавно признали лучшей в мире в этом виде спорта, выиграла бронзовую награду на турнире Masters-2021 в Дохе (Катар).

В "малом финале", Билодид не оставила шансов португальской дзюдоистке Катарине Кошту, менее чем за минуту разобравшись с оппоненткой. На пути к финалу украинку остановила японская спортсменка Фуна Тонаки.

Видео боя за третье место:

"Телеграф" напоминает, что Билодид является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы в весе до 48 кг и самой молодой чемпионкой мира в истории (украинка в 2018 году выиграла первенства в возрасте 17 лет и 11 месяцев, - прим. ред.)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Билодид рассталась с известным украинским футболистом Денисом Поповым. О причинах разрыва пары не известно.