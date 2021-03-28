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Чемпион UFC нарвался на тяжелый нокаут от камерунского гиганта (видео)

Чемпион UFC нарвался на тяжелый нокаут от камерунского гиганта (видео)
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ufc

Убийственным нокаутом завершился главный бой турнира UFC 260, что проходил в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

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В главном поединке шоу прошел бой-реванш между чемпионом промоушена в тяжелом весе американцем Стипе Миочичем и камерунцем Фрэнсисом Нганну. Во втором раунде бойцы пошли в размен. Стипе, пропустив несколько тяжелых ударов, необдуманно нарвался на тяжелейший встречный и рухнул на спину. После чего Нганну принялся добивать чемпиона. В итоге рефери остановил схватку.

Это поражение стало четвертым в карьере для американского хорвата при 20 победах, Нганну выиграл свой 16-й бой при трех поражениях.

Видео нокаута в бою Стипе Миочич - Фрэнсис Нганну:

Ранее "Телеграф" рассказывал о зрелищном нокауте на турнире промоушена ACA.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,226

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Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Стипе Миочич, Фрэнсис Нганну.
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