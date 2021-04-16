Ушел из жизни легендарный украинский спортсмен и олимпийский чемпион

В ночь на пятницу, 16 апреля, ушел из жизни легендарный украинских спортсмен-дзюдоист Сергей Новиков. Ему было всего 72 года.

Информацию об этом сообщила пресс-служба Федерация дзюдо Украины на своей странице в facebook.

Авторы указывают, что бывший спортсмен много болел в последнее время. Причиной смерти стал инсульт.

Сергей Новиков был воспитанником основателя украинского дзюдо Ярослава Волощука. Вершиной его карьеры стала победа на Олимпийских играх в Монреале 1976 года. Тогда он завоевал "золото" в весовой категории свыше 93 кг. В финальном поединке он выиграл у дзюдоиста из ФРГ Гюнтера Нойройтера. Также в карьере чемпиона есть "серебро" и "бронза" чемпионатов мира, а также три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды чемпионатов Европы в составе сборной СССР.

Свою карьеру спортсмен закончил после завершения Олимпиады в Москве в 1980 году. После этого он развивал универсальный бой.

Напомним, зимой на 86-м году ушел из жизни советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион Юрий Власов.