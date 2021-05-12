Украинский боец подписал контракт с UFC (видео)

Известный украинский боец смешанных единоборств Аскар Можаров (23-7) продолжит карьеру в промоушене UFC. Об этом сообщил саам спортсмен на своей страничке в Instagram.

Изначально планировалось, что Можаров сразится с ветераном промоушена Беном Ротвеллом, однако из-за проблем со спортивной визой организация предложила украинцу контракт сразу на 4 боя. При этом поединок с Ротвеллом отменяется. Теперь остается вопрос, в какой весовой категории будет выступать Аскар.

"Телеграф" напоминает, что в конце апреля Можаров устроил потасовку со своим соперником перед турниром PFL. В итоге поединок украинца так и не состоялся.

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