"Стенка на стенку": в России 12-летние хоккеисты устроили массовую драку (видео)

В Самаре (Россия) на детском турнире по хоккею для спортсменов 2009 года рождения произошла массовая драка.

В финале соревнований ХК "Олимп" из Самары проводил встречу с "Айсбергом" из Горячего Ключа. После игры, в которой победила гостевая команда, на льду началась драка, которая переросла в побоище. Хоккеисты "Олимпа" в полном составе начали избивать игроков "Айсберга", а разнимали драчунов мамы и папы детишек.

"Такой хоккей нам не нужен", - заявил комментатор игры, которая транслировалась в сети:

Отметим, команда из Горячего Ключа выиграла турнир. Матч был остановлен за 1 минуту 12 секунд до конца игрового времени при счете 6:3 в пользу "Айсберга".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России на турнире в Оренбургской области подрались 10-летние хоккеисты.