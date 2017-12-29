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Коваль: Для "Динамо" год прошел хорошо

Максим Коваль
19:33 Сегодня Телеграф
ФК Динамо (Киев)
Фото: ukrafoto.com

Новости спорта: Вратарь "Динамо" Максим Коваль подвел итоги уходящего года.

- Каким был этот год для Вас и для всей команды?

- Считаю, что для команды год прошел хорошо, потому что сейчас киевское "Динамо" недалеко от первого места в чемпионате Украины, при этом, если брать по игре, то считаю, что мы бы вовсе могли сейчас быть лидерами.

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- Самый удачный матч в этом году для Вас?

- Лично для меня удачным был выездной матч с "Янг Бойз" в квалификации Лиги Чемпионов, хоть я и пропустил обидный гол на последних минутах. Также хотел бы выделить игру с "Шахтером".

- А самый неудачный?

- Матч с "Зарей", когда сыграли вничью 4:4.

- В этом сезоне Вы вернулись в сборную Украины, скажите, сильно ли изменился микроклимат в команде?

- Сейчас в сборной прекрасный микроклимат, чувствуешь себя как в большой семье, а это не может не радовать.

- Как Вам работается с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко?

- Замечательно.

- Что изменилось в "Динамо" с приходом Александра Хацкевича?

- Александр Николаевич – прямой человек, и всегда может все сказать в лицо. Изменилась дисциплина в команде. Если брать игровые аспекты, то поменялась тактика игры команды.

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Кто для Вас фаворит в нынешней Лиге чемпионов?

- ПСЖ.

- А в Лиге Европы?

- "Динамо" (Киев).

Один из лидеров "Динамо" может перейти в "Шахтер"

- "Динамо" по силам повторить путь "Днепра" и выйти в финал Лиги Европы?

- Уверен, что "Динамо" сможет выйти в финал Лиги Европы.

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