Коваль: Для "Динамо" год прошел хорошо
Новости спорта: Вратарь "Динамо" Максим Коваль подвел итоги уходящего года.
- Каким был этот год для Вас и для всей команды?
- Считаю, что для команды год прошел хорошо, потому что сейчас киевское "Динамо" недалеко от первого места в чемпионате Украины, при этом, если брать по игре, то считаю, что мы бы вовсе могли сейчас быть лидерами.
- Самый удачный матч в этом году для Вас?
- Лично для меня удачным был выездной матч с "Янг Бойз" в квалификации Лиги Чемпионов, хоть я и пропустил обидный гол на последних минутах. Также хотел бы выделить игру с "Шахтером".
- А самый неудачный?
- Матч с "Зарей", когда сыграли вничью 4:4.
- В этом сезоне Вы вернулись в сборную Украины, скажите, сильно ли изменился микроклимат в команде?
- Сейчас в сборной прекрасный микроклимат, чувствуешь себя как в большой семье, а это не может не радовать.
- Как Вам работается с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко?
- Замечательно.
- Что изменилось в "Динамо" с приходом Александра Хацкевича?
- Александр Николаевич – прямой человек, и всегда может все сказать в лицо. Изменилась дисциплина в команде. Если брать игровые аспекты, то поменялась тактика игры команды.
Кто для Вас фаворит в нынешней Лиге чемпионов?
- ПСЖ.
- А в Лиге Европы?
- "Динамо" (Киев).
Один из лидеров "Динамо" может перейти в "Шахтер"
- "Динамо" по силам повторить путь "Днепра" и выйти в финал Лиги Европы?
- Уверен, что "Динамо" сможет выйти в финал Лиги Европы.