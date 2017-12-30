"Челси" разгромил "Сток Сити" со счетом 5:0 (Видео)

Челси в последнем матче года встречался дома со Сток Сити и с первых же минут начал уничтожение соперников.

Сначала Рюдигер выиграл верх после стандарта и забил второй гол за Челси. Еще не прошло и 10 минут поединка, как очень красивым дебютным голом за "синих" отметился Данни Дринкуотер. В середине тайма Виллиан отдал второй результативный пас в матче, после которого Педро попал точно в угол ворот Батленда.

Уже во втором тайме Виллиан уже забил, реализовав пенальти, который сам же и заработал. Точку в матче поставил Дзапакоста, который до этого в АПЛ не забивал.

Челси – Сток Сити 5:0

Голы: Рюдигер, 3, Дринкуотер, 9, Педро, 23, Виллиан, 73 (с пенальти), Дзаппакоста, 88.

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер — Мозес (Дзаппакоста, 57), Дринкуотер, Канте (Бакайоко, 65), Алонсо - Виллиан, Педро - Мората (Батшуайи, 71).

Сток Сити: Батленд — Эдвардс, Виммер, Кэмерон, Таймон - Флетчер, Адам (Чупо-Мотинг, 81) — Диуф, Афеллай (Нгой, 71), Собхи — Берахино.

Предупреждения: Педро - Диуф