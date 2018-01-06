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Новости: "Барселона" объявила о переходе Коутиньо из "Ливерпуля" "Барселона" объявила о переходе Коутиньо из "Ливерпуля"

"Барселона" проведет презентацию Коутиньо 8 января

Филиппе Коутиньо
22:45 Сб, 6 Январь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в "Барселоне".

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в "Барселоне", которая договорилась с английским клубом о переходе бразильского футболиста.

Ожидается, что в ближайшие часы Коутиньо отправится в столицу Каталонии для завершения перехода, сообщает Sport.es. По данным источника, презентация Коутиньо состоится в понедельник, 8 января, на стадионе "Камп Ноу". 25-летний футболист может посетить завтрашний матч 18-го тура испанской Примеры "Барселона" — "Леванте".

Что касается финансовых условий сделки, то сумма трансфера составит € 120 млн плюс € 40 млн в качестве бонусов. Контракт Коутиньо с сине-гранатовыми будет рассчитан на пять лет.

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Новости спорта, Новости футбола, Филиппе Коутиньо, ФК Барселона, ФК Ливерпуль, Футбол.
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