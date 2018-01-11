Защитник сборной Украины вернулся в "Динамо" из аренды

Олимпик вышел из отпуска и провел первую тренировку в новом году, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

В составе команды отсутствовал защитник Павел Лукьянчук, который принадлежит Динамо, и, вероятнее всего, отправится с киевлянами на первые подготовительные сборы.

Отметим, что в первой половине сезона-2017/18 футболист принял участие 10 матчах за Олимпик во всех турнирах.

Также 21-летний игрок в октябре получил вызов в национальную сборную Украины.