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Фонсека оценил новичков "Шахтера"

Паулу Фонсека
12:32 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Главный тренер "Шахтера" оценил новичков команды.

Главный тренер "Шахтера" оценил новичков команды.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о ходе зимних сборов в Турции, адаптации новичков и соперниках в контрольных матчах. Слова тренера приводит официальный сайт клуба.

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«Матвиенко и Гречишкин - это два украинских игрока, за которыми мы наблюдали все время. Они доказали, что могут помочь нам. Вопрос по Матвиенко было важным, поскольку команду покинул Азеведо. Николай хорошо поработал в этом сезоне и выходил в стартовом составе за национальную сборную. У Гречишкина также очень неплохие качества, и в межсезонье я узнаю о них больше. Обоим футболистам мы доверяем.

Мы следили за Додо: он привлек наше внимание своими качествами, и мы верим в него. Первые тренировки в «Шахтере» полностью подтверждают мнение о нем, однако ему нужно время, чтобы привыкнуть к нашему стилю игры, особенно в обороне. Что же касается атакующих действий, он очень быстрый и не иметь проблем в этом аспекте.

В данный период сложно найти качественных оппонентов - у нас был такой опыт в прошлом году. Слава Богу, сейчас нам удалось подобрать действительно сильные команды. Если бы я только пришел в клуб, возможно, выбрал бы других, но я здесь уже полтора года, и ребята прекрасно знают, чего я от них хочу. Меня интересуют контрольные матчи с хорошими оппонентами. Они создадут нам большие трудности, и для нас это хорошо", - рассказал Фонсека.

Напомним, первый матч на сборах «Шахтер» проведет 20 января против болгарского «Лудогорца».

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Новости спорта, Дмитрий Гречишкин, Додо, Николай Матвиенко, Новости футбола, Паулу Фонсека, Сборная Украины, ФК Шахтер, Футбол.
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