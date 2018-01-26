Лучано Лучи: Уровень готовности украинских футбольных арбитров очень высокий

Председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины итальянец Лучано Лучи рассказал о физических кондициях украинских рефери, которые пришли зимние тесты в киевском легкоатлетическом манеже ШВСМ.

Лучи, в частности, отметил, что уровень готовности украинских футбольных судей "очень высокий", сообщили Укринформу в пресс-службе ФФУ.

"В 2010 году Пьерлуиджи Коллиной были были введены европейские стандарты подготовки украинских арбитров. Теперь у нас нет никаких проблем с физической подготовкой судей. Тесты сдали все. Уровень готовности украинских арбитров очень высокий, и помешать сдать экзамен ФИФА на отлично им может фактически только травма или болезнь", - заявил председатель комитета.