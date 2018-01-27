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Форвард "Динамо" может вернуться в Бразилию

Жуниор Мораес
00:09 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Жуниор Мораес заинтересовал бразильский Фламенго.

Нападающий киевского Динамо Жуниор Мораес попал в сферу интересов бразильского гранда Фламенго, сообщает gol.bg.

По информации источника, бразильский клуб в первую очередь заинтересован в покупке защитника Лудогорца Сисиньо, а также планирует усилиться бразильским форвардом Динамо, контракт которого с киевлянами заканчивается летом.

При этом издание не уточняет, собирается ли Фламенго побороться за Мораеса зимой, либо будет ждать до лета, когда футболист станет свободным агентом.

Отметим, что в текущем сезоне 30-летний форвард провел за Динамо 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 1 ассист.

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Новости спорта, Жуниор Мораес, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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