Роналду экстравагантно отпраздновал гол в ворота "Валенсии"

Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду отметился в матче против Валенсии (1:4) не только двумя голами, но и странным поступком по отношению к партнеру по команде Марсело.

После того, как бразилец забил третий гол за "сливочных", игроки "Королевского клуба" традиционно подбежали к Марсело, чтобы поздравить с очередным взятием ворот. И все бы ничего, если бы не Криштиану Роналду.

Он отличился от других игроков и вместо того, чтобы обнять партнера по команде, он зачем-то засунул свой палец прямо между ягодицами Марсело.