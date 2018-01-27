Роналду экстравагантно отпраздновал гол в ворота "Валенсии"
Новости спорта: Криштиану Роналду отпраздновал гол Реала, засунув палец в задницу Марсело.
Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду отметился в матче против Валенсии (1:4) не только двумя голами, но и странным поступком по отношению к партнеру по команде Марсело.
После того, как бразилец забил третий гол за "сливочных", игроки "Королевского клуба" традиционно подбежали к Марсело, чтобы поздравить с очередным взятием ворот. И все бы ничего, если бы не Криштиану Роналду.
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Он отличился от других игроков и вместо того, чтобы обнять партнера по команде, он зачем-то засунул свой палец прямо между ягодицами Марсело.